غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

17 سبتمبر 2018 - 08:38 م

قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة ستلقي بيان غدًا بالبرلمان بشأن واقعة مستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن استدعاء وزير الصحة حق لمجلس النواب وليس مخالفًا، لكي يشعر المواطن أن له مجلس يقف خلفه في الأزمات.

وأضاف "العماري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أنه لابد أن يصل البرلمان للأسباب الحقيقية التي تسببت في وفاة وإصابة عدد من مرضى الغسيل الكلوي بديرب نجم، موضحًا أنه لا شك أن منظومة الصحة بها أزمات مالية، ولكن هذا لا يمنع أن من الممكن أن يكون هناك تقصير وإهمال وراء هذه الواقعة.

وأكد "العماري"، أن مازالت تحقيقات النيابة جارية وتبحث عن أسباب حدوث واقعة ديرب نجم، وسيتم معاقبة المقصرين.