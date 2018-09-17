» رفض والدها تزويجها له فاغتصبها داخل منزلها

17 سبتمبر 2018 - 08:40 م

قام عاطل ببني سويف بالاعتداء جنسيًا على فتاة ،أثناء وجودها بمفردها داخل منزلها.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد محمد ضبش، رئيس البحث الجنائي، أن محمد . ح. س.، 38 سنة، عامل من مركز ببا، اتهم «و. س. ح» 21 سنة، عاطل، بالتعدي جنسيا على ابنته «آية»، 19 سنة، أثناء وجودها بمفردها بالمنزل.

تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه قام بالاعتداء الجنسي على الفتاة رغمًا عنها لإجبار والدها على الموافقة على الزواج منها.

وتم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة .