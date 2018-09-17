» صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز

17 سبتمبر 2018 - 08:52 م

أبدى مسئولو نادى بيراميدز موافقته على التفريط في خدمات النجم محمد مجدي قفشة إلى نادي الزمالك، نظير التعاقد مع لاعب من الفريق الأبيض، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطلب بيراميدز الحصول على خدمات لاعب من رباعي الزمالك مقابل التفريط في «قفشة»، وهم «أحمد مدبولي أو عبد الله جمعة أو مصطفى فتحي أو محمد عنتر».

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم مصير انتقال أفشه لنادى الزمالك بشكل نهائى بناءا على اتفاق الناديين من عدمه.