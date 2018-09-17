» المقاولون يتراجع عن الانسحاب من مباراة بيراميدز

17 سبتمبر 2018 - 09:02 م

تراجع الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة علاء نبيل، عن عدم خوض مباراة بيراميدز، وذلك اعتراضا بسبب عدم وجود الحكم الخامس والسادس، داخل ملعب عثمان أحمد عثمان.





ويلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.