نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية

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إيهود باراك وبنيامين نتنياهو
إيهود باراك وبنيامين نتنياهو

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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إسرائيل

نتنياهو

باراك

الهاوية

اتهم السياسى الإسرائيلى إيهود باراك، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه "يدفع الدولة إلى الهاوية بواسطة أقلية متطرفة، تحركها معتقدات دينية وعنصرية".

وشبه "باراك"، وهو رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، فى تصريحات نقلها موقع "المصدر" الإسرائيلى، "نتنياهو" وحكمه بأنه بات يشبه حكم الدكتاتور الشيوعي، نيكولاي تشاوتشيسكو، الذي حكم رومانيا وأعدم وزوجته عام 1989.

وأشار باراك إلى القوانين الجديدة التي تسنها حكومة نتنياهو قائلا إنها تقود إسرائيل إلى الفساد والهدف الحقيقي وراءها، فرار نتنياهو من الشبه المنسوبة له ولزوجته.

وأضاف: "مقربو نتنياهو يتحدثون عن مبدأ المساواة أمام القانون، لكن القوانين الجديدة التي تسنها حكومة نتنياهو (المتعلقة بعمل الشرطة وتوصياتها) هي تعبير عن التدهور الأخلاقي لهؤلاء الذين لم يعودوا يأبهون لمصلحة المواطنين وإنما يستجدون لزعيم فاسد".


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