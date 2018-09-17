» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»

17 سبتمبر 2018 - 09:42 م

كشف مجلس إدارة نادي المصري برئاسة سمير حلبية، عن السبب وراء رفض مبادرة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، دعم فريق الكرة بالنادي البورسعيدي ومنحه 500 ألف جنيه للاعبي الفريق بعد الفوز على فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون مقابل في ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

وجاء بيان النادي على لسان سمير حلبية، رئيس النادي، كالتالي: "أعرب عن خالص شكر وتقدير مجلس إدارة وجماهير النادي المصري للمبادرة الكريمة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بتبرع سيادته بمبلغ نصف مليون جنيه للاعبي الفريق الأول عقب فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري مساء أمس بهدف للا شيء".

"قيم ومبادئ النادي المصري تفرض عليه عدم قبول هذه المبادرة الكريمة مع الترحيب في الوقت ذاته بمعالي المستشار تركي آل الشيخ مستثمرًا في الأندية المصرية بصفة عامة والنادي المصري بصفة خاصة".

حسام حسن المدير الفني للمصري قال في تصريحاته مساءً يوم الأحد، عبر قناة بيراميدز، إن تركي آل الشيخ تحدث معه مباشرة عقب لقاء اتحاد العاصمة، وأعلن مساندته للنادي المصري وصرفه مكافأة خاصة للاعبين، بقيمة نصف مليون جنيه.