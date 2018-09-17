اصابة أمين شرطة بعد الاعتداء عليه من قبل بلطجية بالمحلة

17 سبتمبر 2018 - 10:22 م



أصيب يوم الاثنين ، أمين شرطة يدعى محمود عبد العزيز ، من قوة مباحث قسم أول المحلة الكبرى ، أثر الاعتداء علية بالضرب من قبل شخصين يستقلان " توك توك " ، حيث قاما باستيقافه والاعتداء عليه بالشوم والأسلحة البيضاء، مما نتج عنة إصابته بجروح قطعية بالرأس والجسد .

وتم نقله الى مستشفى المحلة العام لإجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف ، حيث نتج عن اصابتة 41 غرزة بالرأس والجسد.

و تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مستشفى المحلة العام ، بوصول أمين شرطة مصاب بأصابات خطيرة فى الرأس والجسد نتيجة اعتداء بلطجية علية .

على الفور تم تشكيل فريق من إدارة بحث قاده اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة والرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث ثان المحلة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للنيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 13562 لسنه2018 جنح قسم ثان المحلة ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

