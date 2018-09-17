محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

17 سبتمبر 2018 - 10:32 م

نفى المصري محمد صلاح لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، يوم الإثنين، كل ما تردد في وسائل الاعلام المختلفة حول وجود خلاف بينه وبين السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق.

وفي حوار صحفي أجراه صلاح لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قال "لايوجد أي خلاف بيني وبين ماني، نحن أصدقاء ونتحدث كثيرًا، نجلس في نفس المكان في غرفة الملابس، الجميع يساعد من أجل التسجيل، لا يهم من يسجل أكثر".

وعن علاقته بالألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، قال "علاقتي به جيدة، منذ وصولي لليفربول وهو يعاملني كصديق، يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، الجميع يشعر بالارتياح معه".

وكانت تقارير قد أشارت لوجود خلاف بين اللاعبين حول إحراز الأهداف، بعد أن تعمد اللاعب السنغالي عدم تمرير الكرة لصلاح أكثر من مرة، وسط غضب كبير من جماهير الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستضيف ليفربول نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الثلاثاء، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

