  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

أردوغان وبوتين

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

محمد صلاح وساديو مانى

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

وزيرة الصحة

غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الرياضة

محمد صلاح وساديو مانى
محمد صلاح وساديو مانى

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حازم إمام يعلن تضامنه مع «صلاح»

#

اتصلت بصلاح فور أزمته مع اتحاد الكرة .. وهذا ما لاحظته بصوته

#

سلمان تدعم صلاح: "واحد رافع راسنا والتانى مجرسنا"

#

«كلوب» يكشف حقيقة صراع «صلاح» و«ماني»

نفى المصري محمد صلاح لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، يوم الإثنين، كل ما تردد في وسائل الاعلام المختلفة حول وجود خلاف بينه وبين السنغالي ساديو ماني زميله بالفريق.
وفي حوار صحفي أجراه صلاح لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قال "لايوجد أي خلاف بيني وبين ماني، نحن أصدقاء ونتحدث كثيرًا، نجلس في نفس المكان في غرفة الملابس، الجميع يساعد من أجل التسجيل، لا يهم من يسجل أكثر".
وعن علاقته بالألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، قال "علاقتي به جيدة، منذ وصولي لليفربول وهو يعاملني كصديق، يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، الجميع يشعر بالارتياح معه".
وكانت تقارير قد أشارت لوجود خلاف بين اللاعبين حول إحراز الأهداف، بعد أن تعمد اللاعب السنغالي عدم تمرير الكرة لصلاح أكثر من مرة، وسط غضب كبير من جماهير الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويستضيف ليفربول نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الثلاثاء، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"
» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري
» كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"
» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب
» نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية
» تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»
» عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال هذا الأمر
» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»
» المقاولون يتراجع عن الانسحاب من مباراة بيراميدز
» «صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري