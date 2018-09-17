تجريد كاهن من مهامه إثر اتهامه بالتحرش بأطفال

17 سبتمبر 2018 - 11:10 م

جرد الفاتيكان كاهنًا بإسبانيا من مهامه 10 سنوات على خلفية اتهامه بالتحرش بأطفال مدارس قبل أكثر من 30 عاما، بحسب أبرشية أستورجا الكاثوليكية، شمالي إسبانيا.



ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية عن خوان أنطونيو ميندينيز، أسقف الأبرشية، اليوم الإثنين، القول إن الكاهن خوسيه مانويل راموس مطالب بتنفيذ قرار وقفه عن العمل في أحد الأديرة خارج مقر أبرشية أستورجا.



وأضاف أن الكرسي الرسولي (البابا)، أقر العقوبة بعد تحقيق داخلي خلص إلى أن راموس "ارتكب جريمة اعتداء جنسي خطيرة ضد قاصرين بين عامي 1981 و1984".



كما أشار "ميندينيز" أنّ الإجراءات التأديبية تم تطبيقها لعدم إمكانية رفع القضية أمام المحكمة نتيجة انقضاء الدعوى بسبب التقادم.



وأمس، أمر بابا الفاتيكان فرنسيس، بعزل قسا من تشيلي يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال، في إطار فضيحة متنامية هزت الكنيسة الكاثوليكية.



وفُتحت في تشيلي دعاوى قضائية، الشهر الماضي، بحق 158 موظفا في الكنائس، لتورطهم في قضايا تحرش جنسي.



وطالت الدعاوى الكثير من الأساقفة، ورجال الدين، والموظفين في الكنائس، إذ تشير المعلومات إلى أن حالات التحرش ترجع حتى العام 1960.

