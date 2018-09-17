بوتين: سيتم سحب الأسلحة الثقيلة من إدلب

17 سبتمبر 2018 - 11:13 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه سيتم سحب الأسلحة الثقيلة من محافظة إدلب السورية بناءً على اقتراح نظيره التركي رجب طيب أردوغان.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي اليوم الاثنين، بعد لقاء ثنائي وآخر بين الوفود في مقر رئاسة الدولة بمدينة سوتشي، أشار خلاله بوتين أن الاجتماع بحث الوضع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.



وأضاف بوتين أنه قرر مع أردوغان إنشاء منطقة فاصلة بطول خط التماس بين المعارضة وقوات النظام بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بعمق 15-20 كيلومترا.



وأضاف: "سينسحب المقاتلون من تلك المنطقة، واتخذنا قراراً بسحب الأسلحة الثقيلة بمقترح من السيد أردوغان، حيث ستسحب كافة فصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة".



ولفت إلى أن آلية مشتركة سيتم تشكيلها من قبل الجنود الأتراك والروس، من أجل مراقبة المنطقة.



وأردف: "وبخصوص محافظة حماة (وسط سوريا)، سيتم اتخاذ التدابير الأمنية مع الجانب التركي"، دون مزيد من التفاصل.



وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض توتر" بموجب اتفاق في محادثات العاصمة الكازخية أستانة، العام الماضي.



وشدد الزعيمان على عزمهما مكافحة الإرهاب في سوريا.



وأكد الرئيس الروسي أن القرارات المتخذة من شأنها المساهمة تسريع محادثات جنيف، وإحلال السلام في سوريا.



وذكر أن روسيا وتركيا ستحافظان على مسار أستانة، وستوفران فرصا لحلول سياسية في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

