المجر تتهم الاتحاد الأوروبي بمحاولة تسهيل دخول المهاجرين

17 سبتمبر 2018 - 11:15 م

اتهم رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي بمحاولة تسهيل دخول المهاجرين غير النظاميين إلى دول الاتحاد عبر تجريد بعض الدول الأعضاء من حق حماية حدودها.



جاء ذلك خلال مشاركة "أوربان"، المعارض القوي للهجرة، في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الخريفية في العاصمة بودابست، اليوم الإثنين، في إطار انتقاده تركيز الاتحاد على حماية الحدود عوضا عن حصص المهاجرين.



وقال: "الاتحاد الأوروبي لا يريد وقف تدفق المهاجرين، بل يريد أن يدير تلك العملية (الهجرة)"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



وأضاف: " إذا أرادت بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) إدارة الدفاع عن حدود المجر، فإن حدودنا محمية ليس فقط من قبل المحترفين ولكن من قبل الوطنيين".



وتابع: "موقفنا واضح في هذه القضية، وطننا ليس نُزل للمرور أو مركز استقبال (للمهاجرين)".



وموجها حديثه للاتحاد الأوروبي، أردف أوربان بالقول: "إذا أردنا الاختلاط مع الثقافات والحضارات الأخرى؛ سنتشاور حول هذا الأمر ونقرر، رغم أني لا أنصح الشعب المجري بهذه الفكرة".



والأسبوع الماضي، افترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" بـ10 آلاف جندي إضافي من حرس الحدود، بحلول عام 2020.



وأرجع "يونكر" اقتراحه إلى ضرورة "حماية الحدود الخارجية لدول الاتحاد بشكل أفضل".



كما دعت المستشارة الألمانية، أنجغيلا ميركل، إلى منح وكالة "فرونتكس" (حرس الحدود الأوروبية) صلاحيات كافية، للمساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية، بما يتفق مع خطط المفوضية الأوروبية.

