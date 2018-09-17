  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:03 ص
بحث متقدم
على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

أردوغان وبوتين

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

محمد صلاح وساديو مانى

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

وزيرة الصحة

غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

النقد الدولي:

عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال هذا الأمر

عرب وعالم

كرستين لاجارد
كرستين لاجارد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الجريمة الالكترونية ومبدأ احترام كرامة الإنسان وشرفه

#

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

#

أبو مازن يحذر من "عواقب وخيمة" لهذا الأمر الخطير

#

تعرف علي إيرادات الزفاف الملكي في بريطانيا

حذرت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، من عواقب وخيمة سيعاني الاقتصاد البريطاني إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على صفقة واضحة للخروج.
وقالت في تصريحات نشرها موقع "يورونيوز" الأوروبي إنّ "بريطانيا ستواجه عدداً من التحديات الاقتصادية بعد خروجها من الاتحاد (بريكسيت) في جميع الأحوال".
وشددت "لاغارد" على أن من بين التحديات "معدلات نمو الاقتصاد البريطاني، التي أكدت أنها لن تتعدى 1.5 بالمئة سنوياً وهو أقل من معدلات نمو الاقتصادين الألماني والفرنسي".
كما أوضحت أنّ بريطانيا ستعاني أيضا من "انكماش الاقتصاد وعجز في الميزانية وانخفاض قيمة الجنية الإسترليني".
وفي وقت سابق اليوم، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي هي الخيار الوحيد، إما الخروج دون اتفاق مع بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي".
وأضافت في مداخلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": " أعتقد أن البرلمان سيصوت لصالح الاتفاق مع بروكسل لأنهم سيقدرون أهمية اتفاق يحافظ على العلاقات التجارية الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، ويعطي لندن في الوقت ذاته مزايا خاصة فيما بعد بريكسيت".
وتطرح ماي في خطتها التي تعرف باسم خطة "تشيكرز" نسبة لمقر إقامتها الريفي الذي وضعت فيه صياغة تلك المقترحات، تصورا لتجارة حرة للسلع في الاتحاد الأوروبي مع قبول بريطانيا "بقواعد عامة" تطبق على هذه السلع.
غيّر أن تلك الخطة تواجه عدة تحديات إذ يهدد معارضون من داخل حزب المحافظين الذي ترأسه "ماي" بالتصويت ضد ا الخطة في البرلمان، إذا تمكنت ماي من إبرامها.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/ آذار المقبل، إلا أن لندن لم تتمكن حتى الآن من التوصل لاتفاق مع بروكسل يضمن خروجا تدريجيا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"
» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري
» كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"
» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب
» نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية
» تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»
» عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال هذا الأمر
» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»
» المقاولون يتراجع عن الانسحاب من مباراة بيراميدز
» «صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري