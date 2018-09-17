  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

أردوغان وبوتين

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

محمد صلاح وساديو مانى

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

وزيرة الصحة

غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

متحدث الرئاسة التركية:

أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب

عرب وعالم

أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي
أردوغان : هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

#

أردوغان: لن نترك السوريين تحت رحمة "بشار"

#

زيدان يمنع ريال مدريد من أهم صفقة كان يحاول الوصول لها

#

الانقسامات تضرب اتحاد الكرة بعد اعتزال «الحضري»

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أقدم على مبادرة دبلوماسية ستحول دون وقوع أزمة إنسانية كبيرة (في إدلب شمال غربي سوريا).
جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقاً على مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا وروسيا لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التوتر بإدلب.
وأضاف: "وفقاً للاتفاق الذي أبرم اليوم، فإن المعارضة ستبقى في المناطق التي تتواجد فيها، وستُسيّر روسيا وتركيا دوريات منسقة، وستقوم روسيا باتخاذ إجراءات لمنع هجوم على منطقة إدلب".
وأعلن الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، عن اتفاق أنقرة وموسكو، على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة والنظام في منطقة خفض التوتر بإدلب. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"
» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري
» كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"
» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب
» نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية
» تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»
» عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال هذا الأمر
» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»
» المقاولون يتراجع عن الانسحاب من مباراة بيراميدز
» «صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري