» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب

17 سبتمبر 2018 - 11:20 م

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أقدم على مبادرة دبلوماسية ستحول دون وقوع أزمة إنسانية كبيرة (في إدلب شمال غربي سوريا).



جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، تعليقاً على مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا وروسيا لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التوتر بإدلب.



وأضاف: "وفقاً للاتفاق الذي أبرم اليوم، فإن المعارضة ستبقى في المناطق التي تتواجد فيها، وستُسيّر روسيا وتركيا دوريات منسقة، وستقوم روسيا باتخاذ إجراءات لمنع هجوم على منطقة إدلب".

