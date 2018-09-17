التحالف العربي يعلن بدء عمليات "نوعية واسعة"

17 سبتمبر 2018 - 11:21 م

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، عن بدء عمليات عسكرية "نوعية واسعة النطاق" لتحرير مدينة الحديدة، غربي البلاد.



ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية عن العميد علي الطنيجي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، قوله إن "عمليات عسكرية واسعة بدأت في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي" بمدينة الحديدة من عدة محاور.



وأضافت الوكالة أن العملية تأتي عقب تعزيز تواجد قوات الجيش اليمني، بإسناد من قوات التحالف العربي في منطقة الكيلو 16 (شرقي المدينة)، وقطع أهم خطوط إمدادات الحوثيين الرابط بين العاصمة صنعاء والحديدة.



ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية لتحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من مسلحي الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.

