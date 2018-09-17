لقاء تاريخي" بين رئيسي جيبوتي وإريتريا في السعودية

17 سبتمبر 2018 - 11:24 م

استضافت السعودية، مساء الإثنين، لقاءً تاريخياً بين رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، المتنازعة بلادهما.



وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم فإنه "استجابة لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تم لقاء تاريخي بين رئيسي جيبوتي وإريتريا".



وأوضحت الوكالة أن اللقاء التاريخي عقد بعد 10 أعوام من القطيعة بين البلدين، في مدينة جدة، بحضور وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.



وعبَّر رئيسا جيبوتي وإريتريا، خلال اللقاء، عن "بالغ التقدير والامتنان لجهود العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لعقد اللقاء لفتح صفحة جديدة بين البلدين".



واعتبرا أن ذلك "يؤكد حرص واهتمام المملكة على السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق "واس".



وسبق هذا اللقاء "التاريخي"، لقاءات منفصلة أجراها، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة اليوم، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، ورئيسي إريتريا وجيبوتي.



وبحثت اللقاءات الثلاثة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، التعاون الثنائي والمستجدات الإقليمية.



ويأتي هذا اللقاء، بعد يوم من توقيع آبي أحمد وأفورقي، اتفاق سلام تاريخي في جدة برعاية العاهل السعودي ضمن خطوات إيجابية لإنهاء الصراع الإثيوبي الإريتري.



يشار إلى أن نزاعًا حدوديًا اندلع بين إريتريا وجيبوتي عام 2008، قبل أن تتوسط قطر بينهما لتوقعا اتفاقًا للسلام، لكن الصراع عاد وتجدد في يونيو/حزيران 2017.



وتعود جذور النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي إلى ما قبل استقلالهما، وحصلت الأولى على الاستقلال 1993 باستفتاء شعبي أصبحت على أثره دولة ذات سيادة في حين استقلت جيبوتي عن فرنسا في 1977.

