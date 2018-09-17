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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"

الحياة السياسية

بن سلمان والسيسي
بن سلمان والسيسي

المصريون ووكالات

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الإثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التطورات الإقليمية بالمنطقة. 
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ولي العهد السعودي، مع السيسي، وفق بيانين منفصلين للرئاسة المصرية ووكالة الأنباء السعودية الرسمية. 
وأوضح بيان الرئاسة أن "الاتصال تضمن التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الخاصة لعدد من الملفات الإقليمية (لم يسمها) ذات الاهتمام المشترك". 
كما بحث الاتصال الهاتفي "سبل تنسيق الجهود المشتركة في هذا الإطار علي نحو يحقق مصالح البلدين الشقيقين والأمة العربية (..) وكذلك سبل تعزيز التعاون الثنائي".
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الاتصال الهاتفي بين ولي العهد والسيسي "بحث العلاقات الثنائية واستعراض الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات وسبل تنميتها في مختلف المجالات". 

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