طائرة إسرائيلية تقصف فلسطينيين على حدود غزة

17 سبتمبر 2018 - 11:34 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، أن طائرة عسكرية تابعة له أغارت على فلسطينيين، اقتربوا من السياج الأمني على الحدود مع قطاع غزة، دون الحديث عن إصابات.



وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب: "أغارت طائرة عسكرية على مخربين اقتربوا بصورة مشبوهة باتجاه السياج الأمني جنوب قطاع غزة، ووضعوا جسما مشبوها بالقرب منه".



ولم يشر المتحدث باسم الجيش إلى أي تفاصيل أخرى، فيما لم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات ناجمة عن القصف.

