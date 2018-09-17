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ارتفاع قتلى إعصار "فلورنس" بالولايات المتحدة إلى 19

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بالصور.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الأميركية بعد إعصار فلورنس
بالصور.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية كارولينا الأميركية بعد إعصار فلورنس

المصريون ووكالات

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ارتفعت حصيلة إعصار "فلورنس"، الذي يضرب السواحل الشرقية للولايات المتحدة، إلى 19 قتيلًا، رغم تراجع شدته، حسبما أعلنت السلطات المحلية.
ونقلت صحيفة "ذا ستات" الأمريكية المحلية (تصدر في ساوث كارولينا) عن رجال الإنقاذ في مقاطعة "يونيون" بولاية نورث كارولينا، قولهم إنّ "طفلًا (عام واحد) لقى مصرعه اليوم، بعد أن سقط من قبضة والدته وجرفته مياه الفيضانات".
وأضافت، أنّ عجوزًا (88 عامًا) من مقاطعة "يونيون"، لقى مصرعه قرب سيارة غمرتها مياه الفيضان الذي سببه إعصار "فلورنس".
وكانت آخر حصيلة معلنة في وقت سابق اليوم، 17 قتيلًا بينهم رضيع، و11 في ولاية نورث كارولينا، و6 في ساوث كارولينا. 
وفي وقت سابق اليوم، حذّر خبراء الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات هائلة في المنطقة التي ضربها الإعصار، رغم تراجع شدته وتحوله إلى عاصفة استوائية.
وقال مدير الوكالة الفيدرالية لأجهزة الطوارئ، بروك لونغ، إن الأحوال الجوية السيئة "لم تنته بعد".
وأضاف: "الوضع سيستمر لعدة أيام، ونتوقع أضرارًا جسيمة"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية (رسمية).
ولفت "لونغ" إلى أن السدود في الولايتين مهددة بسبب ارتفاع مستوى المياه.
ويتوقع مختصون أن يؤثر الإعصار سلبيًّا على 10 ملايين شخص، وأن يخلف أضرارًا مادية تُقدر بـ 170 مليار دولار. 

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