  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:02 ص
بحث متقدم
على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

أردوغان وبوتين

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

محمد صلاح وساديو مانى

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

وزيرة الصحة

غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر

عرب وعالم

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

أخبار متعلقة
#

تصعيد خطير من «ترامب» ضد الفلسطينيين

#

صحف أمريكية: ترامب خطر على الديمقراطية

#

كلينتون و كولن باول ومادلين أولبرايت يتجهون لمجال التمثيل

#

القبض على مسجل خطر متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بالمنيا

حذرت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، هيلاري كلينتون، من أن الديمقراطية الأمريكية في خطر.
جاء ذلك في مقالة لها لمجلة "ذا أطلانتك" تحت عنوان "الديمقراطية الأمريكية في أزمة"، استهدفت فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وذكرت كلينتون في المقالة أن "ترامب انخفض بمستواه إلى ما دون مستوى حملته القبيحة في الانتخابات الرئاسية عام 2016"، واتهمت إدارته بأنها تسببت بمظالم لايمكن وصفها في البلاد من خلال سياسات المهاجرين التي تفصل بين الأطفال وأسرهم.
وأشارت إلى أن ترامب ومسانديه قاموا بأمور دنيئة يصعب متابعتها جميعًا، قائلًة: "أعتقد أن ذلك أسلوب من أجل أبعاد أعيننا عن الهدف، فهدفنا بالطبع حماية الديمقراطية الأمريكية، وكمواطنين هذا أهم أهدافنا والآن الديمقراطية في أزمة".
واتهمت كلينتون الرئيس الأمريكي بالاعتداء على الديمقراطية، مضيفًة: " اعتدى ترامب على مصداقية الانتخابات بمزاعم التعاون مع روسيا في الانتخابات، وعلى القضاء عبر جهود منع تحقيقات وزارة العدل في التدخل الروسي، وعلى الصحافة من خلال تصريحاته الكاذبة والخاطئة واتهاماته لوسائل الإعلام بالكذب دائمًا، وعلى وحدة وديمقراطية البلاد عبر سياسات العنصرية والتمييز".
ولفتت إلى وجود علاقات مصالح بين ترامب وإدارته، وكتبت: "استخدموا منصب الرئاسة من أجل الربح".
وأردفت: "لا أتهاون بكلمة أزمة، فليس هناك دبابات في الشوارع ولكن مؤسساتنا الديمقراطية ومستقبلنا محاصران، ويبنغي علينا القيام بما نقدر عليه لمكافحة ذلك، فلا وقت نضيعه". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"
» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري
» كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"
» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب
» نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية
» تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»
» عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال هذا الأمر
» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»
» المقاولون يتراجع عن الانسحاب من مباراة بيراميدز
» «صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري