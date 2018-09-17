» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري

17 سبتمبر 2018 - 11:40 م

ارتقى فريق بيراميدز، الإثنين، لقمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مؤقتًا.



وتغلب بيراميدز على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة للمسابقة المحلية.



وأحرز هدف اللقاء الوحيد، البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة 64 من زمن المباراة.



وشهدت المباراة طرد علي جبر لاعب بيراميدز في الدقيقة 80 من زمن اللقاء.



وبهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للصدارة مؤقتًا برصيد 15 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.



وفي نفس الجولة، تغلب مصر المقاصة على ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف نظيفة.



وأحرز الثلاثية، لاعب مدغشقر باولين فوافي والغاني جون أنتوي والبوركيني إيريك تراوري في الدقائق 17 و84 و90+3 من زمن المباراة.



وبهذه النتيجة، ارتقى مصر المقاصة للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 3 نقاط في المركز السابع عشر.

