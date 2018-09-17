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على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

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"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

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على مصيلحي
على مصيلحي

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء من تصحيح البطاقات التموينية وإضافة كل المواليد الجدد بنهاية أول أسبوع في شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن هناك الكثير من المواطنين تقدموا لتصحيح أخطاء في البطاقات التموينية الخاصة بهم، ومازال الباب مفتوحا أمام الآخرين.
وأوضح «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن ما يهم الوزارة هو وصول الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدًا أنه لن يسمح بأن تكون هناك بطاقات نشطة بها أخطاء بعد الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.
وأشار وزير التموين إلى أن «البطاقة التي بها أخطاء سيتم وقفها بعد هذا الموعد، لأن لنا الحق في الحفاظ على موازنة الدولة».

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