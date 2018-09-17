» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"

17 سبتمبر 2018 - 11:49 م

قالت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة «أوبر» لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها «كريم»، التي تتخذ من دبي مقرا لها.



وذكرت الوكالة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدما في الصفقة بحسب «رويترز».



كانت «بلومبرج» قالت في السابق إن «أوبر» و«كريم» أجرتا محادثات أولية في يوليو لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملاً في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.

