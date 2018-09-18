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"سناب شات" يتسبّب في اغتصاب فتاة بعمر 12 عاما

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اختطف رجل انجليزي، يُدعى «جون فينيكس»، فتاة بعمر 12 عاما، واغتصبها بعد اصطيادها عبر تطبيق «سناب شات»، إذ اتفق على مقابلتها بأحد النوادي بعد أن أرسل لها سيارة تأخذها من بيت عائلتها، وقضى معها بعض الوقت وخدرها واصطحبها إلى منزله وارتكب جريمته.
واستيقظت الطفلة بعد 14 ساعة لتكتشف أنها اغتصبت، وأنقذت الشرطة الضحية من شقة «فينيكس» بعد عملية بحث استمرت ثلاثة أيام، بعد أن أبلغت والدتها عن فقدها في الليلة التي أخذتها فيه سيارة الأجرة.
وخلال عملية البحث، كان الضباط وجهوا نداءً عامًا للحصول على معلومات حول مكان وجود الطفلة، ورصدت صورة لـ«فينيكس» على وسائل التواصل الاجتماعي التي أكدت أنها كانت في الثانية عشرة.
وعندما تم اعتقاله ادعى أنه يعتقد أن الفتاة كانت تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تحاول شنق نفسها، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

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