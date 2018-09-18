وزير التموين يطالب الفلاحين بهذا الأمر الهام

طالب الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الفلاحين والتجار بعدم اكتناز سلعة الأرز، موضحًا أن الوزارة تستقبل شهريا من الفلاحين 35 ألف طن من الأرز ويتم إعطاء الفلاحين مستحقاتهم بعد الاستلام بـ 24 ساعة بحد أقصى 48 ساعة .



وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة TeN، أنه لن يُسمح للتجار باكتناز الأرز من أجل بيعة بسعر أعلى في نهاية الموسم، مطالبًا إياهم بتوريد الأرز للوزارة من أجل الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلعة.

