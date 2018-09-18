تعليق وزيرة البيئة على تصنيف القاهرة "أكثر مدن العالم تلوثًا"

18 سبتمبر 2018 - 12:33 ص

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون البيئة وضع معايير معينة تتحدد على أساسها درجة التلوث بناءً على 5 جسيمات عالقة، موضحة أن تقرير «فوربس» الذي صنف القاهرة كأكثر مدن العالم تلوثًا لم يستند إلى بيانات صحيحة.



وأوضحت «فؤاد»، خلال حوارها ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، أن تقرير «فوربس» استند إلى جزء واحد فقط، مؤكدة أن هناك إجراءات يتم اتخاذها لتطبيق منظومة النظافة ومواجهة التلوث.

