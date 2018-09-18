"أديب": الحكومة أخدت حبوب الشجاعة بهذا الملف الخطير

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه لأول مرة تقرر حكومة مصرية التعامل مع ملف الشركات الخاسرة، موضحًا أن وزير قطاع الأعمال صرح اليوم أن هناك شركات خسرت رأس مالها واقترضت عليه، معقبًا: "كفاية بقا".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: "إحنا قاعدين في هدر.. بنجيب فلوس ونرميها في النيل"، مشيدًا بتحرك وزير قطاع الأعمال العام في ملف الشركات الخاسرة، معقبا: "هنقعد لأمتى مخروب بيتنا".
ولفت "أديب" إلى أن هناك مصانع بها ماكينات عمرها 100 عام، مضيفًا: "أخدنا حبوب الشجاعة ومدينا ايدنا في عش الدبابير، من وأنا طفل بسمع عن الشركات الخاسرة"، متابعا: "من زمان كنت بقول بيعوا، بس الحكومات السابقة كانت خائفة".

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