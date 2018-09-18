السطو علي مدرسة وسرقة معاملها في القليوبية

قام مجهولين بالسطو علي مدرسة ابو بكر الثانوية للبنين في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والاستيلاء علي أجهزة معامل العلوم، وحرق بعض المخلفات داخل فصول المعامل التي تعرضت للسرقة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، يفيد تلقيه بلاغا بتعرض مدرسة أبو بكر الثانوية للبنين، والسرقة والحرق من قبل بعض المجهولين .

تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء علاء فاروق مدير مباحث القليوبية، وبالانتقال تبين للعميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، أن مجهولين قاموا باستخدام كمية من مياه النار، لفتح قفل باب المدرسة والمعامل، واستولوا على معدات معامل العلوم بقيمة 50 ألف جنيه، ولإخفاء جريمتهم، أضرموا النار في فصول هذه المعامل، حيث جرى السيطرة على النيران دون خسائر تذكر، وكشفت المعاينة عن ترك المتهمين للكمية المتبقية من ماء النار في مكان الجريمة، وجار جمع المعلومات وسؤال المشتبه فيهم حول الواقعة .

من جانبها، شكلت إدارة شبين القناطر التعليمية، لجنة للتحقيق في الواقعة، وتم سؤال عامل المدرسة المكلف بالنوبتجية، وقت الواقعة وجار استكمال التحقيقات .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق