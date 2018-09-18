إعدام 3 طن لحوم فاسدة في القليوبية

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في

القليوبية

لحوم

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة من ضبط 3 طن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي، داخل ثلاجة لحفظ اللحوم .

كانت الاجهزة التنفيذية بالخانكة ، برئاسة  غريب احمد علي رئيس المدينة  و طلال ربيع نائب رئيس المدينة ، قامت بحمبة مكبرة الي اماكن بيع وحفظ اللحوم ، اسفرت الحملة  عن ضبط لحوم فاسدة بثلاجة ومفرمة وهي عبارة عن 1000 كيلو لحمة مفرومة ،500 كيلو لحوم اجزاء بدون بيانات،500 كيلومفروم دواجن داخل اكياس وزن 5كيلوللكيس،750 كيلو كبدة بقري مستوردة مقطعة باكياس بدون بيانات ،250 كيلو كبدة بقري داخل كراتين ،100 كيلو دهون بالكياس بدون بيانات ،باجمالي وزن 3130 كيلو جرام .

وقد تم تحريز المضبوطات من حيث الخواص الطبيعية من حيث اللون والرئحة تبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي والحيواني وقد قررت النيابة العامة باعدام المضبوطات خوفا من تدواولها بين المواطنين وحفاظا علي الصحة العامة وقد تم إعدام المضبوطات بالمدفن الصحي بعرب العليقات امام اللجنة بناءا علي قرار النيابة العامة .





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