"أديب" يعلن موافقته على تبرعه بأعضائه بعد الوفاة

18 سبتمبر 2018 - 12:48 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أنه لا يمانع في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مضيفًا: "معنديش مشكلة أتبرع بأعضائي بعد الوفاة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، يوم الإثنين، أن القانون الصادر سيضع ضوابط تحدد عملية التبرع. وأوضح "أديب" أن ما أثار ملف التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو تبرع مواطن مصري في الصين بأعضائه بعد الوفاة.

