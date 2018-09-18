لجنة جامعة بنها تستقبل المتقدمين لوظائف مدير عام

استقبلت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، عدد من المقابلات الشخصية مع العاملين المتقدمين للمناصب القيادية بالجامعة، وهي أمين كلية الطب البيطري وتقدم لشغلها 5 موظفين، وأمين كليه العلوم وتقدم لشغلها 5 موظفين، أما وظيفة مدير عام شئون التعليم والطلاب بكليه الاداب فقد تقدم لشغلها موظف واحد.

واستمعت اللجنه برئاسة الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس الجامعه، الي مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة ادارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها

وأكد الدكتور المغربي علي أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القياديه بالجامعه يتم من خلال اللجنه التي تم تشكيلها لضمان أعلي مستوي من الحياديه والشفافيه، وتطبيقاً للمعايير اللازمة لإختيار الأنسب لشغل هذه المناصب القياديه.

يذكر أن لجنة أختيار أمين كلية الطب البيطري تكونت من الدكتور حاتم بكري عميد الكليه الأسبق والدكتور محمد محمدي غانم عميد الكليه، أما لجنة اختيار أمين كلية العلوم فتكونت من الدكتور أشرف وصفي القائم بعمل عميد الكليه والدكتور علاء أمين العميد الأسبق للكليه ولجنة أختيار مدير شئون التعليم بكلية الاداب شملت الدكتوره عبير الرباط عميد الكليه والدكتور خالد عيسوي المشرف علي الانشطه الطلابيه، هذا بالاضافه الي وحيد خلوي الأمين المساعد للشئون الاداريه وسهام رجب مدير عام التنظيم والاداره.