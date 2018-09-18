تشكيل لجنة لمراجعة قرارات نقل المعلمات بالإدارات التعليمية

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة جميع قرارات نقل المعلمات بالإدارات التعليمية بالمحافظة، مؤكدا أنه شدد على أعضاء اللجنة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي لديهن في نشرات سد العجز ويستثنى السيدات و نسبة ال 5% والأمراض المزمنة بتقارير طبية موثقة من التأمين الصحي، وذلك من الأماكن البعيدة .

وأشار عجلان فى تصريحات خاصة ل " بوابة روزاليوسف" إلى أنه أصدر تعليماته خلال اجتماعه مع موجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بالتعليم العام والفنى بعدم ندب المعلمين لسد العجز بالإدارات التعليمية من ذوى الاحتياجات الخاصة والمعينين بنسبة 5% ومرضى الأمراض المزمنة، مضيفا بقوله " احيانا المريض يحتاج إلى عملية جراحية ونضطر إلى ذلك"، ولكن تراعى السيدات فى اى تنقلات، مشيرا إلى أن مايهمه مصلحة الطالب وإعداد جيل منتج .

وأوضح عجلان انه تم تخصيص أتوبيسات بمرفق النقل الداخلى بالمحافظة لنقل المعلمين من بنها إلى الإدارات المختلفة، كما تم استثنائهم من حضور الحصة الأولى والأخيرة، مع وضع المنتدبين بمدارس ذات الفترتين ووضعهم بالفترة الصباحية .

وشدد وكيل التعليم بعدم التهاون مع أى مخالف وإحالته لجهات التحقيق، فلا أحد فوق القانون، لافتا إلى ان آخر موعد لقبول التظلمات الثلاثاء المقبل .

مطالبا الموجهين بمراعاة البعد الاجتماعى والظروف الخاصة بالمعلمين وبعد المسافات بين محل العمل والسكن ومراجعة البيانات الواردة من موجهى الإدارات وتوفير مناخ ملائم للعمل للمعلمين .

الجدير بالذكر ان بعض المدرسات العاملات بمدارس إدارتي بنها وكفر شكر التعليمية، تجمهروا أمام ديوان عام محافظة القليوبية احتجاجا على نقلهن لسد العجز بإدارات شبين القناطر والخانكة والعبور والخصوص والتي تعد أبعد إدارات تابعة للمحافظة .

وأكدت المحتجات، أن القرار لم يراعِ ظروفهن الاجتماعية أو بعد هذه الإدارات عن محال إقامتهن مطالبات بحل الأزمة بطريقة جماعية .

وكان طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أعلن في وقت سابق أنه وجه تعليمات مشددة لموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة بالتعليم العام والفنى بعدم ندب المعلمين لسد العجز بالإدارات التعليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعينين بنسبة 5% ومرضى الأمراض المزمنة وفق تقارير طبية موثقة من التأمين الصحي .

كما شدد عجلان بإعداد ملف لكل حالات التظلمات مرفق بها كافة المستندات لعرضها على لجنة التظلمات المشكلة بالمديرية، مشيرا إلى أن آخر موعد لقبول التظلمات الثلاثاء المقبل ومطالبا الموجهين بمراعاة البعد الاجتماعي والظروف الخاصة بالمعلمين وبعد المسافات بين محل العمل والسكن ومراجعة البيانات الواردة من موجهى الإدارات وتوفير مناخ ملائم للعمل للمعلمين .