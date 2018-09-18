» نفوق الأسماك يقضي علي حلم آلاف المواطنين بالقليوبية

منطقة بحيرة عرب العليقات بالخانكة بمحافظة القليوبية هى إحدى البحيرات الطبيعية والتى عانت على مر سنوات طويلة من الإهمال، وتحولت إلى بؤرة تلوث، بالرغم من أن مساحتها تبلغ 85 فدانا لم يتم النظر إليها .

وبعد سنوات جاء اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق ، وعقد عدة اجتماعات مع الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لبحث كيفية استغلال تلك البحيرة إلى أن انتهت الاجتماعات إلى تحويلها إلى مشروع ضخم للاستزراع السمكى، يخدم أهالى القليوبية والمحافظات المجاورة، وبالفعل تم وضع حجر الأساس للمشروع وافتتحه وزير الزراعة في 23 / 6/ 2018 وشهد الوزير انزال اول دفعة من زريعة، وتم انزال اكثر من 6 الاف زريعة سمك علي عدة مراحل، مشروع كان حلم لكل ابناء المحافظة وخاصة اهالي الخانكة بأستغلال بحيرة عرب العليقات كمربى سمكى عن طريق تنميتها بعدد 500 ألف إصبعية من أسماك العائلة البورية والبلطى بأنواعة، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها لهواة الصيد بالقليوبية والمناطق الحدودية بالقاهرة والشرقية .

ولكن سريعا ما تحول الحلم الي كابوس وانهار المشروع العملاق وتحول الي كارثة تدل علي مدي الإهمال وإهدار المال العام بسبب عدم الدراسة الكافية قبل ان ينفق الاموال علي مشروعات في اماكن ملوثة لا تصلح لتربية الاسماك، كما حدث في مشروع اسماك عرب العليقات بالخانكة ونفوق الأسماك نتيجة الإهمال والقاء مخلفات المصانع التي تقتل كل شئ حي بها وتلوث البحيرة.

ومن جانبهم عبر الأهالي عن غضبهم بسبب فشل المشروع الذي ظل الجميع في انتظاره لينقل المنطقة نقله نوعية ويحسن من دخلهم حلم ظل الآلاف من المواطنين في انتظاره.

وأوضح المواطنين ان ذلك جاء نتيجة الإهمال الذي ساد البحيرة نتيجة وجود مقلب للقمامة والقاء مخلفات المصانع داخل البحيرة .

وطالب الاهالي بمحاسبة القائمين علي المشروع والذي بسبب الاهمال نفوق الاف الاسماك واهدار للمال العام.