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أولياء أمور مدرسة ببنها يخشون الاعتداء الجنسي علي أبنائهم

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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الإعتداء

مدرسة

على

ببنها

اولياء امور

استغاث أولياء طلاب مدرسة مدحت طلعت الابتدائية بسرعة تدخل الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بإنقاذ أطفالهم الطلاب من الكوارث التي يعاني منها الطلاب.

وأكد أولياء الأمور ان مدرسة مدحت طلعت الابتدائية ببنها، أنشأتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بدون مدرسة مخصصة لها لتصبح مدرسة طائرة بعد أن شاهدنا الفصول الطائرة، وتنتقل كل عام من مدرسة إلى مدرسة لتصبح المدرسة الحائرة حيث نقلت هذا العام إلى مدرسة الإعدادية القديمة ببنها والتى يحيطها وسط غير صحي واجتماعي وغير مناسب، حيث يحيط بالمدرسة سوق خضار وفاكهة وعربجية وتجار المخدرات والبلطجية، ويحدث يوميا العديد من المشاجرات، بالاضافة الي الأصوات العالية والألفاظ النابية السوقية.

واضاف اولياء الامور، أنه يتم الان إعادة بناء سور المدرسة الخلفي مما يخشى تعرض الطلاب للاصابة.

وأشارا أولياء الأمور، الي أن المصيبة الأكبر هي أن دورة المياه مشتركة بين طلبة كيجيهات وابتدائي لاحول لهم ولاقوة وبين طلبة إعدادي فى سن المراهقة ونخشي من وقوع إعتداءات جنسية على أطفالنا الذين لاحول لهم ولاقوة فى دورات المياه، ومن هنا يصبح تقديم كلمة التربية قبل التعليم فاقدة لمعناها وتنتشر شائعات بأن طلبة الإعدادية سيقومون بافتعال مشاكل مع طلبة الإبتدائى ومدرسيهم الذين إقتحموا عليهم مدرستهم لتطفيشهم.

 وطالب أولياء أمور مدحت طلعت بنقل أبنائهم لمدرسة ابتدائية قريبة قبل بدء الدراسة ببنها او إنشاء دورة مياه جديدة مستقلة لهم بواسطة هيئة الأبنية التعليمية ولكن ذلك سوف يستغرق وقتا ربما للعام الدراسي القادم .


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