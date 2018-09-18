جيش الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية

18 سبتمبر 2018 - 02:25 ص

بدأ الجيش الإسرائيلي، بفرض طوق أمني على الضفة الغربية، بدءًا من منتصف ليلة الإثنين- الثلاثاء، وحتى منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل، بسبب "عيد الغفران" اليهودي.



وبحسب بيان صدر عن الجيش، فإنه سيتم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية الطارئة بدخول إسرائيل.



وأضاف: "تفرض قيادة جيش الدفاع اعتبارا من منتصف الليل وحتى منتصف ليلة الأربعاء- الخميس (21.00 تغ)القادمة طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وذلك بسبب حلول يوم الغفران (يومي الثلاثاء والأربعاء)".

