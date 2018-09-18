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جيش الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا على الضفة الغربية

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قوات الاحتلال ارشيفية
قوات الاحتلال ارشيفية

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بدأ الجيش الإسرائيلي، بفرض طوق أمني على الضفة الغربية، بدءًا من منتصف ليلة الإثنين- الثلاثاء، وحتى منتصف ليل الأربعاء- الخميس المقبل، بسبب "عيد الغفران" اليهودي.
وبحسب بيان صدر عن الجيش، فإنه سيتم إغلاق المعابر مع غزة والضفة الغربية، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية الطارئة بدخول إسرائيل.
وأضاف: "تفرض قيادة جيش الدفاع اعتبارا من منتصف الليل وحتى منتصف ليلة الأربعاء- الخميس (21.00 تغ)القادمة طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية وذلك بسبب حلول يوم الغفران (يومي الثلاثاء والأربعاء)".
ومن المقرر أن يفرض طوق أمني آخر خلال أيام "عيد العرش" (سوكوت) اعتبارا من منتصف ليل السبت-الأحد المقبل، وحتى يوم الإثنين الأول من أكتوبر/تشرين الأول. -

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