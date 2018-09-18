  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 ص
بحث متقدم
أديب

"أديب": الحكومة أخدت حبوب الشجاعة بهذا الملف الخطير

على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

أردوغان وبوتين

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

محمد صلاح وساديو مانى

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

زعيم حزب بريطاني يسيء للنبي بمسيرة مناهضة للمسلمين

عرب وعالم

بريطانيا تُقرض مصر 150 مليون دولار
بريطانيا تُقرض مصر 150 مليون دولار

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

زعيم بريطانى يعلن تضامنه مع "رابعة"

#

زعيم الحركة القومية: تسليم القس مقابل جولن

#

خلاف بين نتنياهو وليبرمان بشأن غزة

#

مقتل 12 في تفجير انتحاري غربي باكستان

أطلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني "يوكيب" عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلال مسيرة مناهضة للمسلمين، نظمهتا مجموعة إلكترونية لحشد مشجعين لكرة القدم ضد الإسلام.
وذكر موقع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، الإثنين، أنّ السياسي جيرارد باتن أساء للرسول محمد والثقافة الإسلامية، خلال مشاركته في المسيرة التي نظمها "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" السبت الماضي، في مدينة ساندرلاند، شرقي بريطانيا.
وأضاف أنّه تم اعتقال 3 مشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة التي تواجدت للفصل بين موالين للمسيرة ومناهضين لها.
وتم تأسيس "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" كمجموعة سرية على موقع "فيسبوك" عبر جون ميغان، أحد مشجعي فريق "توتتنهام" الإنجليزي، لتوحيد مشجعي الأندية الكروية الإنجليزية ضد الإسلام.
وأطلق "ميغان" صفحته المليئة بالعنف ضد المسلمين والمنشورات العنصرية، حسبما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في مارس/ آذار الماضي، عقب حادث الدهس الذي استهدف المشاه على جسر لندن في يونيو/ حزيران 2017.
يشار أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» نفوق الأسماك يقضي علي حلم آلاف المواطنين بالقليوبية
» "سناب شات" يتسبّب في اغتصاب فتاة بعمر 12 عاما
» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"
» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري
» كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"
» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب
» نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية
» تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»
» عواقب وخيمة تنتظر بريطانيا حال هذا الأمر
» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري