زعيم حزب بريطاني يسيء للنبي بمسيرة مناهضة للمسلمين

18 سبتمبر 2018 - 02:27 ص

أطلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني "يوكيب" عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلال مسيرة مناهضة للمسلمين، نظمهتا مجموعة إلكترونية لحشد مشجعين لكرة القدم ضد الإسلام.



وذكر موقع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، الإثنين، أنّ السياسي جيرارد باتن أساء للرسول محمد والثقافة الإسلامية، خلال مشاركته في المسيرة التي نظمها "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" السبت الماضي، في مدينة ساندرلاند، شرقي بريطانيا.



وأضاف أنّه تم اعتقال 3 مشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة التي تواجدت للفصل بين موالين للمسيرة ومناهضين لها.



وتم تأسيس "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" كمجموعة سرية على موقع "فيسبوك" عبر جون ميغان، أحد مشجعي فريق "توتتنهام" الإنجليزي، لتوحيد مشجعي الأندية الكروية الإنجليزية ضد الإسلام.

وأطلق "ميغان" صفحته المليئة بالعنف ضد المسلمين والمنشورات العنصرية، حسبما نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية في مارس/ آذار الماضي، عقب حادث الدهس الذي استهدف المشاه على جسر لندن في يونيو/ حزيران 2017.

