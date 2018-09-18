استشهاد فلسطينييْن اثنين جراء قصف إسرائيلي

18 سبتمبر 2018 - 02:31 ص

استشهد فلسطينييْن اثنين في قطاع غزة، جرّاء قصف إسرائيلي استهدفهما بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل جنوبي القطاع.



وأعلنت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" فجر اليوم الثلاثاء، على عثورها على جثماني شهيدين فلسطينيين، كان قد قتلا في ساعة متأخرة من ليل أمس الإثنين، بالقرب من بلدة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.



وقال أحد أعضاء طواقم الإسعاف، رفض الكشف عن اسمه، لمراسل وكالة "الأناضول": " تم انتشال جثماني شهيدين قرب السياج الفاصل شرقي بلدة القرارة، استهدفتهما طائرة إسرائيلية".



وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان سابق، قبيل منتصف الليل، أن طائرة عسكرية أغارت على فلسطينيين اثنين قال إنهما اقتربا باتجاه السياج الأمني جنوب فطاع غزة، ،"ووضعوا جسما مشبوها بالقرب منه".









