محافظ البحر الأحمر يشهد حفل تكريم الطلبة الأوائل

18 سبتمبر 2018 - 03:09 ص

شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حفل تكريم الطلبة الأوائل على مستوى المحافظة، لجميع المراحل التعليمية والمتميزين في الأنشطة، وأقامته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بإحدى المدارس الخاصة بالغردقة.

وقدم الحفل عدد من العروض الفنية والغنائية والشعرية المبهجة، وقد هنأ المحافظ الطلاب وجميع الحضور بقرب بداية العام الدراسي، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح مؤكدًا أن الهدف من إقامة من تلك الحفلات لتكريم أوائل الطلاب هو تحفيز الطلاب على التفوق والحصول على أفضل النتائج مشيرًا إلي أنهم قادة المستقبل وعلى عاتقهم استكمال التطوير لنهضة مصر.