شاهد فيلمًا إباحيًا فوجد زوجته البطلة .. هكذا تصرف

18 سبتمبر 2018 - 05:33 ص

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية رجال المباحث بسرعة التحري حول واقعة تخص مسجل خطر قام بتمزيق جسد زوجته بعد رؤيتها في فيلم إباحي ، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .



وأمرت النيابة بضرورة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها التي تبين عدم وفاتها ، وذلك لاستطلاع شهادتها حول الواقعة .



وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد قيام مسجل خطر بالاعتداء بسلاح أبيض "كتر" على زوجته بسبب خلافات بينهما ، وبانتقال قوة من المباحث إلى هناك تبين صحة الواقعة وتم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكشفت التحريات أن المدعو "حسام"- زوج المجني عليها - كان يقضي فترة عقوبة ، وعند خروجه من السجن جلس مع أصدقائه لمشاهدة فيلم إباحي فوجد أن زوجته البطلة ، فأخذ الفيلم وذهب إلى المنزل و واجه زوجته به التي أقرت بالواقعة مؤكدة أنها مارست الجنس مجبرة أثناء زيارته بالسجن فتعدى عليها بسلاح كتر كان يملكه ، وتولت النيابة التحقيق .



