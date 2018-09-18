شاهد فيلمًا إباحيًا فوجد زوجته البطلة .. هكذا تصرف

أحمد عادل شعبان
كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية رجال المباحث بسرعة التحري حول واقعة تخص مسجل خطر قام بتمزيق جسد زوجته بعد رؤيتها في فيلم إباحي ، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .
وأمرت النيابة بضرورة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها التي تبين عدم وفاتها ، وذلك لاستطلاع شهادتها حول الواقعة .
وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد قيام مسجل خطر بالاعتداء بسلاح أبيض "كتر" على زوجته بسبب خلافات بينهما ، وبانتقال قوة من المباحث إلى هناك تبين صحة الواقعة وتم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكشفت التحريات أن المدعو "حسام"- زوج المجني عليها - كان يقضي فترة عقوبة ، وعند خروجه من السجن جلس مع أصدقائه لمشاهدة فيلم إباحي فوجد أن زوجته البطلة ، فأخذ الفيلم وذهب إلى المنزل و واجه زوجته به التي أقرت بالواقعة مؤكدة أنها مارست الجنس مجبرة أثناء زيارته بالسجن فتعدى عليها بسلاح كتر كان يملكه ، وتولت النيابة التحقيق .
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