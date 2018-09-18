  • الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:03 ص
بحث متقدم
أديب

أديب: قررت التبرع بأعضائي بعد الوفاة

طائرة روسية

اختفاء طائرة روسية لها 14 عسكريا فوق سوريا

أرشيفية

شاهد فيلمًا إباحيًا فوجد زوجته البطلة .. هكذا تصرف

أديب

"أديب": الحكومة أخدت حبوب الشجاعة بهذا الملف الخطير

على مصيلحي

"المصيلحي" يوضح معلومة هامة بشأن بطاقات التموين

أردوغان وبوتين

أردوغان: هذا ما اتفقنا عليه مع روسيا بشأن إدلب

محمد صلاح وساديو مانى

محمد صلاح يكشف حقيقة خلافه مع "ماني"

الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

بمصر القديمة

شاهد فيلمًا إباحيًا فوجد زوجته البطلة .. هكذا تصرف

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

عشيق ضحية مذبحة الشروق يكشف مفاجأة مدوية

#

بالفيديو.. قاتل أسرته بالشروق يكشف مفاجأة عن ذبح أطفاله

#

حاول الصلح مع زوجته.. فقتل على يد شقيقيها

#

عامل يقتل طليقته.. والسبب الزوجة

فيلم اباحي

كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية رجال المباحث بسرعة التحري حول واقعة تخص مسجل خطر قام بتمزيق جسد زوجته بعد رؤيتها في فيلم إباحي ، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .

وأمرت النيابة بضرورة الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها التي تبين عدم وفاتها ، وذلك لاستطلاع شهادتها حول الواقعة .

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد قيام مسجل خطر بالاعتداء بسلاح أبيض "كتر" على زوجته بسبب خلافات بينهما ، وبانتقال قوة من المباحث إلى هناك تبين صحة الواقعة وتم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن المدعو "حسام"- زوج المجني عليها - كان يقضي فترة عقوبة ، وعند خروجه من السجن جلس مع أصدقائه لمشاهدة فيلم إباحي فوجد أن زوجته البطلة ، فأخذ الفيلم وذهب إلى المنزل و واجه زوجته به التي أقرت بالواقعة مؤكدة أنها مارست الجنس مجبرة أثناء زيارته بالسجن فتعدى عليها بسلاح كتر كان يملكه ، وتولت النيابة التحقيق .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

الهجرة النبوية بين محبة الأوطان وتقديسها

د. عبد الآخر حماد

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» 6 أسباب لتشتري أيفون 8 بدلًا من هواتف "أبل" الجديدة
» الأمم المتحدة: وفاة طفل كل 5 ثوانِ
» لن تصدق ما ترتديه هذه النائبة التونسية في موكب رسمي
» القبض على "متسولة" بعد ثبوت امتلاكها سيارة ومنزل فاخر
» نفوق الأسماك يقضي علي حلم آلاف المواطنين بالقليوبية
» "سناب شات" يتسبّب في اغتصاب فتاة بعمر 12 عاما
» تطورات جديدة هامة بشأن "أوبر" و"كريم"
» بيراميدز يجتاز المقاولون ويرتقي لقمة الدوري
» كلينتون تحذّر: الديمقراطية الأمريكية في خطر
» تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "بن سلمان" و"السيسي"
» أردوغان منع وقوع أزمة إنسانية كبيرة بإدلب

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:54 ص

  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري