وذكرت قناة "SECTION 51 2.0"، التي تعنى بأخبار المركبات الفضائية، أن الفيديو تسرب من أحد طياري البحرية الأميركية، ويظهر مركبة مثلثة الشكل، على غرار النموذج، الذي تقدمه الأفلام السينمائية لهذه المركبات الخيالية.

ويبدأ الفيديو، الذي صورته طائرة، برصد هبوط مقاتلة حربية من طراز "إف 35" على متن حاملة الطائرات، لكن ما إن وصلت هناك، حتى ظهرت مركبة مثلثة الشكل متوقفة بجانب مروحية، وعلى الجانب الآخر عدد من عناصر البحرية الأميركية.

ونال الفيديو أكثر مليون 300 ألف مشاهدة بعد أيام من نشره على القناة، التي تتبنى نظرية المؤامرة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

ولا يمتلك الجيش الأميركي طائرة مثلثة على هذا النحو، وفق القناة، لكن كثيرين أبدوا رأيا مغايرا، إذ قالوا إن المركبة المثلثة أداة يستخدمها سلاح الجو الأميركي في عمليات التجسس.

لكن آخرين شككوا في الفيديو من أساسه، قائلين إن القناة في "يوتيوب" تلاعبت في الصور من أجل إخراجها على هذا الشكل.