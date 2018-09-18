» صورة تثير الجدل على "فيس بوك" .. ماذا رأيت فيها؟

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السيارة
السيارة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صورة سيارة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة غريبة لسيارة لا تظهر من الوهلة الأولى لجميع المشاهدين .

النظرة الأولى للصورة لا يظهر فيها إلا بعض الأشجار والأحجار ومياه على الأسفلت.

لكن التدقيق فيها يظهر سيارة، انعكست المياه والأرضية على بابها الأيسر، مما جعلها تختفي بشكل شبه كامل، باستثناء العجلة السوداء في المقدمة.

ويؤكد البعض أن الصورة حقيقية وأن نظافة هيكلها ولونه القريب من لون المرايا، يجعل هيكل السيارة يعكس المشهد بدقة.

فيما يشكك البعض فيها، معتبرا أن الصورة لا يمكن أن تنعكس بهذه النقاوة على هيكل السيارة، ويرجحون استخدام برامج تحرير الصور لإنتاجها.

وأنت، هل رأيت السيارة؟


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