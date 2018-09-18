وحقق بيل نتائج إيجابية في بداية الموسم الجديد في الدوري الإسباني 2018-2019، الذي استهله بتسجيل هدف في المباراة الأولى كما صنع هدفا آخر فيها، الأمر الذي لاقى استحسان المدرب الجديد، جولن لوبيتيغي.

وقال بيل في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، إن الأمور "أصبحت مريحة أكثر في غرفة الملابس من دون رونالدو."

وأضاف " سيكون الوضع متخلفا قليلا. سيكون هناك استرخاء أكثر قليلا (دون رونالدو)"، لافتا " اعتقد أن الريال سيصبح أكثر جماعية (في لعبه) عوضا عن الاعتماد على لاعب واحد".

وفي حين كان رونالدو بطل الموسم الأخير في الريال، كان الأمر مخيبا للآمال بالنسبة للمهاجم الويلزي، ومما ساهم في ذلك أن المدرب السابق للفريق، زين الدين زيدان، لم يكن يعتمد عليه كثيرا ويبقيه معظم الوقت في دكة البدلاء.

وأبدى بيل انزعاجه من زيدان بسبب استبعاده كأساسي من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في مايو الماضي.

وأضاف "كنت غاضبا. غاضبا جدا. شعرت بأني استحق أن أكون نجما في المباراة وأحرز الأهداف".

ورغم ذلك، رفض بيل إجراء مقارنة بين زيدان والمدرب الجديد لريال مدريد، جولن لوبيتيغي.

ولم يستبعد بيل خيار العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال:" أنت دائما تريد اللعب للعودة في دوري بلادك، لكنني أستمتع باللعب مع أكبر ناد في العالم وإحراز الألقاب معه:"