وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، عبدالعزيز وزان، أن برامج العمرة ستشهد هذا العام نقلة نوعية في تمكين المعتمرين القادمين من خارج المملكة من زيارة أي مدينة، خلال فترة تأشيرة العمرة البالغة 30 يوما، مخصص منها 15 يوما لزيارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى ما يمكن أن يحصل عليه القادم للعمرة أو الزيارة من وقت أطول، في حال تقدمت شركات العمرة بطلب وقت إضافي.

وأكد وزان أن تأشيرات العمرة يتم إصدارها بشكل كبير، متوقعا أن يتجاوز عدد المعتمرين هذا العام 8 ملايين و500 ألف معتمر حتى نهاية شهر شوال القادم.

كما كشف أن عدد المعتمرين، العام الماضي، تجاوز 7 ملايين معتمر.

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن القادمين للعمرة هذا العام يمكنهم زيارة أي منطقة أو أي مدينة بالمملكة ولن تقتصر تأشيراتهم على الحرمين الشريفين بل سوف يسمح لكل معتمر بزيارة أي منطقة وأي مواقع تراثية أو سياحية، في حالة حصول المعتمر على برنامج سياحي قبل القدوم للمملكة.

وتابع: "في حال كان القادم للعمرة يحتاج أكثر من هذا الوقت يمكن لشركات العمرة تقديم طلب، قبل قدوم المعتمر، تضم الفترة التي يطلبها الشخص، على أن ترفع وزارة الحج الطلب للجهات المعنية في عملية اعتماد الوقت".