علاقة آثمة مع الأم وابنتها وراء مقتل ذبيح إمبابة

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أحمد عادل شعبان

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علاقة غير شرعية

كشفت تحقيقات النيابة العديد من المفاجآت في قضية العثور على شاب مذبوحًا في شقته بإمبابة .

وتبين من التحقيقات أن القتيل ربطته علاقة غير شرعية بسيدة تقيم بنفس العقار ، واستمرت العلاقة بينهما لمدة سنة مستغلة خروج والدة القتيل للعمل ، حيث كانت تتردد عليه بشقته .

وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لهذه السيدة أن علمت أن المجني عليه استطاع الإيقاع بابنتها البالغة من العمر 17 سنة واستدرجها حتى أقام علاقة غير شرعية معها ، فجن جنونها واضطرت للاعتراف لزوجها بكل شيء من أجل حثه على الانتقام من القتيل بعد ما فعله في ابنتهما .

وطلب الزوج من زوجته استدراج القتيل ، وبالفعل قامت الأم بما طُلب منها وبمجرد أن فتح العشيق باب شقته انقض عليه الزوج وصديق له استعان به في تنفيذ الجريمة ، حيث قاما بطعنه في رقبته وفرا هاربين .

ودلت التحريات أن السيدة و زوجها آخر من شوهدا مع القتيل فتم القبض عليهما واعترفا بالمعلومات سالفة الذكر ، وأمرت النيابة بضرورة القبض على شريك الزوج في الجريمة.

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