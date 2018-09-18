علاقة آثمة مع الأم وابنتها وراء مقتل ذبيح إمبابة

18 سبتمبر 2018 - 08:34 ص

كشفت تحقيقات النيابة العديد من المفاجآت في قضية العثور على شاب مذبوحًا في شقته بإمبابة .



وتبين من التحقيقات أن القتيل ربطته علاقة غير شرعية بسيدة تقيم بنفس العقار ، واستمرت العلاقة بينهما لمدة سنة مستغلة خروج والدة القتيل للعمل ، حيث كانت تتردد عليه بشقته .



وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لهذه السيدة أن علمت أن المجني عليه استطاع الإيقاع بابنتها البالغة من العمر 17 سنة واستدرجها حتى أقام علاقة غير شرعية معها ، فجن جنونها واضطرت للاعتراف لزوجها بكل شيء من أجل حثه على الانتقام من القتيل بعد ما فعله في ابنتهما .



وطلب الزوج من زوجته استدراج القتيل ، وبالفعل قامت الأم بما طُلب منها وبمجرد أن فتح العشيق باب شقته انقض عليه الزوج وصديق له استعان به في تنفيذ الجريمة ، حيث قاما بطعنه في رقبته وفرا هاربين .



ودلت التحريات أن السيدة و زوجها آخر من شوهدا مع القتيل فتم القبض عليهما واعترفا بالمعلومات سالفة الذكر ، وأمرت النيابة بضرورة القبض على شريك الزوج في الجريمة.



