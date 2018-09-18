أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر.
البيع الشراء
17.86 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.78 17.88 البنك الأهلي المصري
17.86 17.96 بنك القاهرة
17.85 17.95 بنك الإسكندرية
17.86 17.96 البنك التجاري الدولي CIB
17.85 17.95 البنك العربي الأفريقي
وتشهد السوق السوداء استقرارًا فى أسعار الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي بإتاحة حرية بيع وشراء الدولار فى البنوك من خلال قرار تحرير سعر الصرف.
ظهر11:54 ص
فجر
04:22
شروق
05:46
ظهر
11:54
عصر
15:23
مغرب
18:02
عشاء
19:32