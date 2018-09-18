» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمي تسجل 33 درجة

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الأرصاد: طقس الخميس معتدل.. «درجات الحرارة»

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 23 31

مطروح 22 29

السلوم 19 29

سيوة 22 34

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

العريش 21 31

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 33

رأس سدر 23 32

نخل 18 31

نويبع 25 33

طابا 21 32

كاترين 15 33

الطور 26 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 28 32

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 23 34

سوهاج 23 35

قنا 24 36

الأقصر 24 37

أسوان 27 38

أبوسمبل 26 37

الوادي الجديد 24 37

شلاتين 27 37

أبورماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 34


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