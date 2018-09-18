شاهد.. اختطاف معد برنامج منى العراقي

إيمان هاني
اختطفت أحد مصحات علاج الإدمان معد برنامج " المهمة " الذي تقدمه الإعلامية، مني العراقي.
و تقدم "معد" البرنامج بتقديم بلاغ علي الهواء من خلال برنامج " المهمة " المذاع علي فضائية " النهار" ، يتهم فيه المصحة باختطافه دون علم ذويه دون أن تتأكد أنه مدمن مخدرات أم لا.
ومن جانبها قامت " العراقي" بمحاولة اقتحام المصحة فقام المشرف الخاص بها بالهرب بالداخل و قام بإغلاق الباب عليه خلال مقطع فيديو عرضته الإعلامية ببرنامجها .
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