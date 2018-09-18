فيديو.. موسى لـ"عجينة": هنوقفك عند حدك

18 سبتمبر 2018 - 09:33 ص

هاجم الإعلامي أحمد موسى، النائب الهامي عجينة، عقب سب الأخير لمجموعة من الصحفيين خلال تغطية زيارة محافظ الدقهلية لمدينة جمصة بالأمس.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد": "هذا النائب سب جميع الصحفيين في مصر ولازم نوقفه عند حده، الحصانة مش هتنفعه، منتظرين حق الصحفيين من رئيس البرلمان لأني صحفي أيضًا".

وناشد موسي الجماعة الصحفية بكل أشكالها بمنع التعامل من النائب الذي تطاول على الصحفيين والتصدي لتلك الإهانة بكل قوة لعدم تكرارها مرة أخرى.

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