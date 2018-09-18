التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة الليلة

محمد الخرو
يلتقي في السادسة مساء اليوم فريق الزمالك مع نظيره سموحة على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.
ومن المقرر أن يخوض "جروس" المدير الفني للزمالك بالتشكيل التالي:
محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى وبهاء مجدى ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وحمدى النقاز وطارق حامد وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم ويوسف إبراهيم "أوباما" وكاسونجو.
بينما يخوض سموحة اللقاء بـ:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: رجب نبيل وياسر ابراهيم والسيد فريد ومحمود معاذ.
خط الوسط: أحمد نبيل ومحمود سيد وإسلام صالح.
خط الهجوم: شريف رضا وحسام حسن وشيلونجو.
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