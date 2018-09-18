» بالفيديو.. عجينة رافضًا الاعتذار: أنا أخلاقي عالية

18 سبتمبر 2018 - 09:36 ص

رد النائب إلهامي عجينة، على الاتهامات الموجهة له بشأن إهانته لصحفيين قائلاً: "إنه لم يوجه أي سباب أو شتائم للصحفيين، مؤكدًا أنه اختلف مع صحفي في أحدى وسائل المواصلات بالشارع.

ورفض "عجينة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، الاعتذار للصحفيين قائلاً: "لا طبعا مش هعتذر، أنا أخلاقي عالية".

وأضح النائب البرلماني، أن ما حدث مشادة كلامية بينه وبين سائق السيارة التي يركبها بعض الصحفيين، فنزل أحد الصحفيين "وقال لي أنت بتزعق ليه؟، فقولتله وأنت مالك ملكش دعوة".

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