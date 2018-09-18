اختفاء طائرة عسكرية روسية فوق البحر المتوسط

18 سبتمبر 2018 - 09:38 ص

اختفت طائرة عسكرية روسية تقل 14 شخصًا من على شاشات الرادار بالقرب من السواحل السورية، وذلك بحسب وزارة الدفاع الروسية "حسب بي بي سي".

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "الاتصالات مع الطائرة وهي من طراز إيل 20 قد انقطعت فوق البحر المتوسط".

وأوضحت موسكو أن الطائرة كانت تحلق على بعد قرابة 35 كيلومترا من السواحل السورية، وأنها كانت في رحلة العودة من قاعدتها في اللاذقية.

وكان الطيران الحربي الروسي قد بدأ عملياته في سوريا عام 2015 بطلب من الرئيس السوري بشار الأسد الذي استمر في السلطة رغم الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.